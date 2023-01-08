Из-за морозов в Екатеринбурге начали закрывать катки. Фото, видео

09 января 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В городе 9 января не работают несколько катков Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге из-за морозов закрыли каток «Юность» на улице Куйбышева, а также каток «Северное сияние» в парке Маяковского. Соответствующие объявления опубликовало руководство катков. «Уважаемые посетители, в связи с низкой температурой воздуха 9 января каток „Юность“ закрыт», — следует из объявления, которое висит при входе на каток. В telegram-канале парка Маяковского также появилась информация, что каток «Северное сияние» 9 января не работает. Еще одна крупная площадка для катания на коньках — «Арена Парк» — также не работает 9 января, но это плановое закрытие — по понедельникам на катке выходной. В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января. Синоптики обещают морозы и 10 января, поэтому ограничение могут продлить Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В Екатеринбурге из-за морозов закрыли каток «Юность» на улице Куйбышева, а также каток «Северное сияние» в парке Маяковского. Соответствующие объявления опубликовало руководство катков. «Уважаемые посетители, в связи с низкой температурой воздуха 9 января каток „Юность“ закрыт», — следует из объявления, которое висит при входе на каток. В telegram-канале парка Маяковского также появилась информация, что каток «Северное сияние» 9 января не работает. Еще одна крупная площадка для катания на коньках — «Арена Парк» — также не работает 9 января, но это плановое закрытие — по понедельникам на катке выходной. В Свердловской области температура воздуха несколько дней держится на отметке минус 30 градусов. Из-за морозов автовокзалы отменили некоторые междугородние рейсы. По прогнозам синоптиков, потепление придет в регион после 10 января.