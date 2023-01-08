В копейской больнице греются с помощью обогревателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) жители пожаловались на холод в педиатрическом отделении больницы. Как пишут в социальных сетях копейчане, окна изнутри покрылись льдом и обогреватели не справляются.

«Лежим с маленьким ребенком с пневмонией на Потанино, это просто ужас, что творится в палате, может кто-то из администрации Копейска увидит и примет меры, просто ужасно холодно, работает обогреватель», — пишет пользователь в паблике «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».

Судя по видео, рамы окна в палате покрыты льдом. В качестве утеплителя использовали обычное одеяло. В комментариях под постом другие пациенты пишут о перебоях с электричеством в учреждении из-за постоянно работающих обогревателей. Указывают на холодный пол и воду.

«Лежим в данный момент здесь. Обогреватель работает круглосуточно. Вчера нас ждал сюрприз с утра, выключилось электричество, остались в ледяном помещении. Обратилась к персоналу, отреагировали быстро, минут через 20 дали электричество. Оказалось, что выбило автоматы. Нагрузка на сеть огромная, так как во многих палатах, стоят обогреватели. Пол как лед. Подмыть ребенка не реально, дикий холод в ванной», — пишет Юлия Т.

URA.RU связалось с минздравом по региону. На момент публикации ответа не поступило.