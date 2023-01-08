Александр Моор озвучил место региона в новом национальном рейтинге

09 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александр Моор заявил, что развитие науки привлечет в регион новых инвесторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил рейтинг научно-технологического развития региона. об этом он сообщил в своем telegram-канале. Рейтинг составлен Минобрнауки и представлен впервые. «В Национальном рейтинге научно-технологического развития российских регионов Тюменская область на 13-м месте. Рейтинг как индикатор научной зрелости региона, на него в том числе ориентируются инвесторы, которые зависят от наукоемких технологий. Они понимают, какая территория подходит им больше всего для размещения производства», — сообщил Моор. По его словам, до 2030 года в регионе воплотят 36 научно-технологических проектов в различных сферах. Несколько из них посвящено освоению Арктики. «К 2030 году в наших вузах и научных организациях предстоит создать 12 новых лабораторий, как минимум 3 научно-технологических испытательных полигона и не менее 6 технологических центров», — добавил Моор. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург, Томская область, республики Башкортостан и Татарстан. В первой двадцатке вместе с Тюменью — Челябинск, Самара, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск. Ранее URA.RU сообщало о том, что Моор сдал позиции в национальном рейтинге глав регионов. Он спустился в 5-го на 17-е место.

Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил рейтинг научно-технологического развития региона. об этом он сообщил в своем telegram-канале. Рейтинг составлен Минобрнауки и представлен впервые. «В Национальном рейтинге научно-технологического развития российских регионов Тюменская область на 13-м месте. Рейтинг как индикатор научной зрелости региона, на него в том числе ориентируются инвесторы, которые зависят от наукоемких технологий. Они понимают, какая территория подходит им больше всего для размещения производства», — сообщил Моор. По его словам, до 2030 года в регионе воплотят 36 научно-технологических проектов в различных сферах. Несколько из них посвящено освоению Арктики. «К 2030 году в наших вузах и научных организациях предстоит создать 12 новых лабораторий, как минимум 3 научно-технологических испытательных полигона и не менее 6 технологических центров», — добавил Моор. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург, Томская область, республики Башкортостан и Татарстан. В первой двадцатке вместе с Тюменью — Челябинск, Самара, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск. Ранее URA.RU сообщало о том, что Моор сдал позиции в национальном рейтинге глав регионов. Он спустился в 5-го на 17-е место.