Из Челябинской области вернули в Казахстан 2,6 тонн овощей и фруктов сомнительного происхождения

С таможенной границы в Казахстан вернули 2,6 тонн овощей и фруктов без документов Фото: Илья Московец © URA.RU

В таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) в Казахстан вернули 2,6 тонн овощей и фруктов с недействительными документами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте пропуска „Бугристое“ возвращена в Казахстан машина. Грузоперевозчик доставлял 2,6 тонны овощей и фруктов по недействительному фитосанитарному сертификату», — уточнили в ведомстве.

Более того за 30 декабря было отправлено обратно полтонны яблок без сертификата из Киргизии. Перевозчик попытался отправить эту же партию на следующий день, 31 декабря. Попытка была пресечена. Выданы предписания на возврат груза. Все перевозчики привлечены к ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

Ранее из Челябинской области не пропустили в Казахстан 20 тонн турецких мандаринов. Грузоперевозчикам выписаны штрафы за административное правонарушение.