Yahoo News Japan: Украина потеряет Бахмут и проиграет

09 января 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

После сдачи Бахмута Украина проиграет в конфликте, сообщает Yahoo News Japan Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При потере ВСУ города Бахмут ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. Об этом сообщает японский интернет-портал Yahoo News Japan. «Однако, все говорит о вероятности того, что украинская армия не выдержит натиск российских войск на стратегически важный город Бахмут в Донбассе. Если же ВСУ потеряют этот важнейший транспортный узел, ситуация на фронте полностью изменится, и конфликт может моментально обернуться не в пользу Украины», — говорится в материале. Материал также отмечает, что на Украине не хватает личного состава. Автор статьи объясняет это тем, что Киев несет большие потери с 24 февраля. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия проходят на бахмутском направлении. В декабре командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута, так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».

При потере ВСУ города Бахмут ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. Об этом сообщает японский интернет-портал Yahoo News Japan. «Однако, все говорит о вероятности того, что украинская армия не выдержит натиск российских войск на стратегически важный город Бахмут в Донбассе. Если же ВСУ потеряют этот важнейший транспортный узел, ситуация на фронте полностью изменится, и конфликт может моментально обернуться не в пользу Украины», — говорится в материале. Материал также отмечает, что на Украине не хватает личного состава. Автор статьи объясняет это тем, что Киев несет большие потери с 24 февраля. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия проходят на бахмутском направлении. В декабре командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута, так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».