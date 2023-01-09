Yahoo News Japan: Украина потеряет Бахмут и проиграет

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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
После сдачи Бахмута Украина проиграет в конфликте, сообщает Yahoo News Japan Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При потере ВСУ города Бахмут ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. Об этом сообщает японский интернет-портал Yahoo News Japan.

«Однако, все говорит о вероятности того, что украинская армия не выдержит натиск российских войск на стратегически важный город Бахмут в Донбассе. Если же ВСУ потеряют этот важнейший транспортный узел, ситуация на фронте полностью изменится, и конфликт может моментально обернуться не в пользу Украины», — говорится в материале.

Материал также отмечает, что на Украине не хватает личного состава. Автор статьи объясняет это тем, что Киев несет большие потери с 24 февраля.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия проходят на бахмутском направлении. В декабре командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута, так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».

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При потере ВСУ города Бахмут ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. Об этом сообщает японский интернет-портал Yahoo News Japan. «Однако, все говорит о вероятности того, что украинская армия не выдержит натиск российских войск на стратегически важный город Бахмут в Донбассе. Если же ВСУ потеряют этот важнейший транспортный узел, ситуация на фронте полностью изменится, и конфликт может моментально обернуться не в пользу Украины», — говорится в материале. Материал также отмечает, что на Украине не хватает личного состава. Автор статьи объясняет это тем, что Киев несет большие потери с 24 февраля. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия проходят на бахмутском направлении. В декабре командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута, так как посчитал этот участок фронта опасным и малоперспективным. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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