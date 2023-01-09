В соцзащите объяснили, как курганским семьям по-новому получить пособие на детей

Соцзацита Курганской области: размер выплаты на ребенка зависит от дохода семьи за год

На размер выплат повлияет доход семьи за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцзащите населения Курганской области объяснили, как получить пособие на детей по новым правилам. Выплаты получат семьи, доход которых не превысит прожиточный минимум на человека. Сам доход будет рассчитываться от даты подачи заявления и учитывать прибыль семьи за год.

«Ежемесячное пособие предоставят малоимущим семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. В Курганской области он составляет 13513 рублей. Доход семьи рассчитывается от даты подачи заявления, отчитывается назад 1 месяц и учитываются доходы семьи за 12 предыдущих месяцев. Размер ежемесячного пособия составит 50%, 70%, либо 100% прожиточного минимума на ребенка. В Курганской области — это 6937, 10405 рублей и 13874 рубля», — рассказала начальник ГУ социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Она отметила, что если семья не подходит под эти критерии, то выплаты по прежним условиям пока сохранятся. Выплачивать пособие будет Социальный фонд по Курганской области (объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования). Его, по словам управляющего Вадима Шумкова, произведут после заявления, которое можно подать через госуслуги или написать, придя в клиентскую службу фонда. Выплату назначат в течение десяти рабочих дней. В Социальном фонде региона добавили, что «готовы работать и разъяснять сложившуюся ситуацию».

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Курганской области с 1 января будут выплачивать единое пособие на детей, которое объединит несколько действующих социальных выплат. Также агентство писало о том, что появятся новые условия для получения пособия.