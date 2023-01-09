В ХМАО компания спортивного питания ищет рабочих на Дальний Восток

В ХМАО компания по производству спортивного питания набирает разнорабочих для работы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также Норильске. Объявление о наборе размещено на сайте Avito.
«Мы организация Nutrion, занимаемся производством спортивного питания, более 10 лет мы находимся на рынке всей РФ. Сейчас компания стремительно развивается в плане логистики, и расширения штата в новые города вахтой (Норильск, Магадан, Петропавловск-Камчатский), заработная плата от 115 000 до 185 000 (зависит от выбранной вами вакансии)», — написал работодатель на платформе Avito.
Продавец обещает бесплатный проезд к месту вахты, бесплатное проживание и питание, а также график работы «два через два». При этом, в объявлении не указан срок вахты, а в графе «сфера деятельности» указано «строительство».
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут вахтовиков для работы по фасовке чая. За вахту в 90 дней можно заработать свыше 150 тыс. рублей.
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