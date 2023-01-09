09 января 2023
08 января 2023

В ХМАО компания спортивного питания ищет рабочих на Дальний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель
Спортивная компания зовет жителей ХМАО поработать на Дальнем Востоке Фото:

В ХМАО компания по производству спортивного питания набирает разнорабочих для работы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также Норильске. Объявление о наборе размещено на сайте Avito.

«Мы организация Nutrion, занимаемся производством спортивного питания, более 10 лет мы находимся на рынке всей РФ. Сейчас компания стремительно развивается в плане логистики, и расширения штата в новые города вахтой (Норильск, Магадан, Петропавловск-Камчатский), заработная плата от 115 000 до 185 000 (зависит от выбранной вами вакансии)», — написал работодатель на платформе Avito.

Продавец обещает бесплатный проезд к месту вахты, бесплатное проживание и питание, а также график работы «два через два». При этом, в объявлении не указан срок вахты, а в графе «сфера деятельности» указано «строительство».

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут вахтовиков для работы по фасовке чая. За вахту в 90 дней можно заработать свыше 150 тыс. рублей.

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В ХМАО компания по производству спортивного питания набирает разнорабочих для работы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также Норильске. Объявление о наборе размещено на сайте Avito. «Мы организация Nutrion, занимаемся производством спортивного питания, более 10 лет мы находимся на рынке всей РФ. Сейчас компания стремительно развивается в плане логистики, и расширения штата в новые города вахтой (Норильск, Магадан, Петропавловск-Камчатский), заработная плата от 115 000 до 185 000 (зависит от выбранной вами вакансии)», — написал работодатель на платформе Avito. Продавец обещает бесплатный проезд к месту вахты, бесплатное проживание и питание, а также график работы «два через два». При этом, в объявлении не указан срок вахты, а в графе «сфера деятельности» указано «строительство». Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ищут вахтовиков для работы по фасовке чая. За вахту в 90 дней можно заработать свыше 150 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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