Челябинск попал в топ-5 по финансовой грамотности жителей

Челябинск попал в пятерку городов, чьи жители обладают высокой финансовой грамотностью. Оценивались такие навыки горожан, как умение вести семейный бюджет, инвестировать, копить.
«В пятерку городов вошел Челябинск. […] В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования.
Рейтинг финансовой грамотности составлялся на основе опроса жителей 37 городов. Самые финансово грамотные граждане проживают в Волгограде. Далее идут Пермь, Ульяновск, Новокузнецк.
Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Также регион вошел в рейтинг эффективности сбора и переработки мусора.
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