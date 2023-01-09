Челябинск попал в топ-5 по финансовой грамотности жителей

10 января 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

По данным рейтинга, челябинцы умеют копить и вести бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинск попал в пятерку городов, чьи жители обладают высокой финансовой грамотностью. Оценивались такие навыки горожан, как умение вести семейный бюджет, инвестировать, копить. «В пятерку городов вошел Челябинск. […] В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования. Рейтинг финансовой грамотности составлялся на основе опроса жителей 37 городов. Самые финансово грамотные граждане проживают в Волгограде. Далее идут Пермь, Ульяновск, Новокузнецк. Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Также регион вошел в рейтинг эффективности сбора и переработки мусора.

Челябинск попал в пятерку городов, чьи жители обладают высокой финансовой грамотностью. Оценивались такие навыки горожан, как умение вести семейный бюджет, инвестировать, копить. «В пятерку городов вошел Челябинск. […] В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования. Рейтинг финансовой грамотности составлялся на основе опроса жителей 37 городов. Самые финансово грамотные граждане проживают в Волгограде. Далее идут Пермь, Ульяновск, Новокузнецк. Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Также регион вошел в рейтинг эффективности сбора и переработки мусора.