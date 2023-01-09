09 января 2023

Челябинск попал в топ-5 по финансовой грамотности жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
По данным рейтинга, челябинцы умеют копить и вести бюджет Фото:

Челябинск попал в пятерку городов, чьи жители обладают высокой финансовой грамотностью. Оценивались такие навыки горожан, как умение вести семейный бюджет, инвестировать, копить.

«В пятерку городов вошел Челябинск. […] В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования.

Рейтинг финансовой грамотности составлялся на основе опроса жителей 37 городов. Самые финансово грамотные граждане проживают в Волгограде. Далее идут Пермь, Ульяновск, Новокузнецк.

Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Также регион вошел в рейтинг эффективности сбора и переработки мусора.

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Челябинск попал в пятерку городов, чьи жители обладают высокой финансовой грамотностью. Оценивались такие навыки горожан, как умение вести семейный бюджет, инвестировать, копить. «В пятерку городов вошел Челябинск. […] В Челябинске — высокий уровень навыка распознавания финансовых мошенничеств (88%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследования. Рейтинг финансовой грамотности составлялся на основе опроса жителей 37 городов. Самые финансово грамотные граждане проживают в Волгограде. Далее идут Пермь, Ульяновск, Новокузнецк. Ранее сообщалось, что Челябинск попал на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления по итогам 2022 года. Также регион вошел в рейтинг эффективности сбора и переработки мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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