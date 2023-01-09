Курганцы пожаловались на нечищенные парковки и сугробы на остановках. Фото

10 января 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на неубранный снег в общественных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на нечищенную парковку и остановку около железнодорожного вокзала. Фото с занесенной снегом площадкой пользователи соцсети «ВКонтакте» разместили в паблике «ЧП Курган». «А когда парковку возле ж/д вокзала почистят?», — написал пользователь соцсети под фото. «Парковка — это половина беды… на остановке, на противоположной стороне от вокзала, невозможно попасть в маршрутку, так как сугробы не убраны. Молодым тяжело спрыгивать с сугроба в маршрутку, вдруг попадешь между сугробом и автобусом под колеса, а сегодня смотрела на бедных старичков, им и вовсе не попасть в пазик без посторонней помощи», — рассказала Елена Кулакова в комментариях под постом. Пользователь соцсети Татьяна Малышева также оставила комментарий с жалобами на неубранный снег с тротуаров и остановочных комплексов по ул. Загородная. Она отметила, что «неделю все стоит в снегу». URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом, планируется ли уборка снега на этих территориях. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее мэр Елена Ситникова сообщала, что дорожные и коммунальные службы круглосуточно убирают дороги и тротуары, а за ночь 8 января с центральных улиц Кургана вывезли почти 1,5 тысячи тонн снега. Она также заявляла, что «работы ведутся и в отдаленных микрорайонах». Нечищенная парковка недалеко от ж/д вокзала Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана пожаловались на нечищенную парковку и остановку около железнодорожного вокзала. Фото с занесенной снегом площадкой пользователи соцсети «ВКонтакте» разместили в паблике «ЧП Курган». «А когда парковку возле ж/д вокзала почистят?», — написал пользователь соцсети под фото. «Парковка — это половина беды… на остановке, на противоположной стороне от вокзала, невозможно попасть в маршрутку, так как сугробы не убраны. Молодым тяжело спрыгивать с сугроба в маршрутку, вдруг попадешь между сугробом и автобусом под колеса, а сегодня смотрела на бедных старичков, им и вовсе не попасть в пазик без посторонней помощи», — рассказала Елена Кулакова в комментариях под постом. Пользователь соцсети Татьяна Малышева также оставила комментарий с жалобами на неубранный снег с тротуаров и остановочных комплексов по ул. Загородная. Она отметила, что «неделю все стоит в снегу». URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом, планируется ли уборка снега на этих территориях. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее мэр Елена Ситникова сообщала, что дорожные и коммунальные службы круглосуточно убирают дороги и тротуары, а за ночь 8 января с центральных улиц Кургана вывезли почти 1,5 тысячи тонн снега. Она также заявляла, что «работы ведутся и в отдаленных микрорайонах».