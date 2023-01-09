В ЯНАО школьникам рекомендовали не выходить на улицу

10 января 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске учащихся с 1 по 8 класс предупредили о морозе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) учащимся с 1 по 8 классы рекомендовали оставаться дома из-за мороза. Об этом сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В 6:00 в Ноябрьске t -38°С, ветер „С-З“ 3 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в Telegram. По данным Обь-Иртышского УГМС, 10 января на территории ЯНАО прогнозируются морозы от — 30 до -35 градусов, при прояснениях столбик термометра может опускаться до -45 С. Ветер преимущественно северный, от 4 до 9 м/с, при порывах до 14 м/с. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО аномально холодная погода прогнозируется и в ближайшие дни. Так в ночь с 13 на 14 января показания термометра будет ниже среднегодовых значений на 10-15 градусов.

В Ноябрьске (ЯНАО) учащимся с 1 по 8 классы рекомендовали оставаться дома из-за мороза. Об этом сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В 6:00 в Ноябрьске t -38°С, ветер „С-З“ 3 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в Telegram. По данным Обь-Иртышского УГМС, 10 января на территории ЯНАО прогнозируются морозы от — 30 до -35 градусов, при прояснениях столбик термометра может опускаться до -45 С. Ветер преимущественно северный, от 4 до 9 м/с, при порывах до 14 м/с. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО аномально холодная погода прогнозируется и в ближайшие дни. Так в ночь с 13 на 14 января показания термометра будет ниже среднегодовых значений на 10-15 градусов.