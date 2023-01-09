09 января 2023

Священник развеял главный миф о крещенских купаниях

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Монтаж купели на голубых озерах. Курган, купель, голубые озера, прорубь, монтаж купели, крещение
Крещенские ныряния церковью не предписываются, рассказал священник Островский Фото:

Традиция окунаться в крещенской воде не имеет никакого отношения к церкви. Об этом рассказал отец Знаменского храма деревни Марьино Иоанн Островский.

«У нас для этого праздника не прописано окунание в воду. Раньше это делали из-за отсутствия водопроводов: все люди брали воду из источников, озер. Соответственно, на Крещение эта вода освящалась, потому что другой не было, а люди брали ее домой или окунались на месте. После появления водопроводов, все освящение воды перенеслось в храм, а традиция окунаться осталась. Поэтому при желании вы можете окунаться хоть каждый день», — рассказал Островский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Несоблюдение мер предосторожности во время крещенских купаний может привести к трагичным последствиям. В прошлом году женщина нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду, ее поиски велись 10 дней, а тело было обнаружено в километре от места ныряния. В МЧС России сообщили, что купель была сделана людьми самостоятельно и не входила в список согласованных для купаний. А в позапрошлое Крещение россиянин нырнул в прорубь и сломал себе шею, ударившись об дно. Инцидент имел место в поселке Ровное Гвардейского района.

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Традиция окунаться в крещенской воде не имеет никакого отношения к церкви. Об этом рассказал отец Знаменского храма деревни Марьино Иоанн Островский. «У нас для этого праздника не прописано окунание в воду. Раньше это делали из-за отсутствия водопроводов: все люди брали воду из источников, озер. Соответственно, на Крещение эта вода освящалась, потому что другой не было, а люди брали ее домой или окунались на месте. После появления водопроводов, все освящение воды перенеслось в храм, а традиция окунаться осталась. Поэтому при желании вы можете окунаться хоть каждый день», — рассказал Островский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Несоблюдение мер предосторожности во время крещенских купаний может привести к трагичным последствиям. В прошлом году женщина нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду, ее поиски велись 10 дней, а тело было обнаружено в километре от места ныряния. В МЧС России сообщили, что купель была сделана людьми самостоятельно и не входила в список согласованных для купаний. А в позапрошлое Крещение россиянин нырнул в прорубь и сломал себе шею, ударившись об дно. Инцидент имел место в поселке Ровное Гвардейского района.
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