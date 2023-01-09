Священник развеял главный миф о крещенских купаниях

10 января 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Крещенские ныряния церковью не предписываются, рассказал священник Островский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Традиция окунаться в крещенской воде не имеет никакого отношения к церкви. Об этом рассказал отец Знаменского храма деревни Марьино Иоанн Островский. «У нас для этого праздника не прописано окунание в воду. Раньше это делали из-за отсутствия водопроводов: все люди брали воду из источников, озер. Соответственно, на Крещение эта вода освящалась, потому что другой не было, а люди брали ее домой или окунались на месте. После появления водопроводов, все освящение воды перенеслось в храм, а традиция окунаться осталась. Поэтому при желании вы можете окунаться хоть каждый день», — рассказал Островский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Несоблюдение мер предосторожности во время крещенских купаний может привести к трагичным последствиям. В прошлом году женщина нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду, ее поиски велись 10 дней, а тело было обнаружено в километре от места ныряния. В МЧС России сообщили, что купель была сделана людьми самостоятельно и не входила в список согласованных для купаний. А в позапрошлое Крещение россиянин нырнул в прорубь и сломал себе шею, ударившись об дно. Инцидент имел место в поселке Ровное Гвардейского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Традиция окунаться в крещенской воде не имеет никакого отношения к церкви. Об этом рассказал отец Знаменского храма деревни Марьино Иоанн Островский. «У нас для этого праздника не прописано окунание в воду. Раньше это делали из-за отсутствия водопроводов: все люди брали воду из источников, озер. Соответственно, на Крещение эта вода освящалась, потому что другой не было, а люди брали ее домой или окунались на месте. После появления водопроводов, все освящение воды перенеслось в храм, а традиция окунаться осталась. Поэтому при желании вы можете окунаться хоть каждый день», — рассказал Островский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Считается, что именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Несоблюдение мер предосторожности во время крещенских купаний может привести к трагичным последствиям. В прошлом году женщина нырнула в прорубь на реке Оредеж на глазах детей и родственников и ушла под воду, ее поиски велись 10 дней, а тело было обнаружено в километре от места ныряния. В МЧС России сообщили, что купель была сделана людьми самостоятельно и не входила в список согласованных для купаний. А в позапрошлое Крещение россиянин нырнул в прорубь и сломал себе шею, ударившись об дно. Инцидент имел место в поселке Ровное Гвардейского района.