09 января 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Вылет рейса из Екатеринбурга в Москву задержали на 15 минут Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают вылет рейса в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс U6-272 авиакомпании Ural Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 09:30 10 января, однако сейчас вылет ожидается в 09:45, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Обновлено 09.53:

В авиакомпании URA.RU заявили, что посадка на рейс уже началась. «Посадка уже идет. Борт отогревали, мороз на улице», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово задержали вылет рейса в Казахстан на пять часов. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз вечером 3 января, но вылетел только утром 4 января.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают вылет рейса в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс U6-272 авиакомпании Ural Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 09:30 10 января, однако сейчас вылет ожидается в 09:45, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Обновлено 09.53: В авиакомпании URA.RU заявили, что посадка на рейс уже началась. «Посадка уже идет. Борт отогревали, мороз на улице», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово задержали вылет рейса в Казахстан на пять часов. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз вечером 3 января, но вылетел только утром 4 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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