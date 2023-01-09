В Екатеринбурге задержали рейс в Москву

10 января 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Вылет рейса из Екатеринбурга в Москву задержали на 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают вылет рейса в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс U6-272 авиакомпании Ural Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 09:30 10 января, однако сейчас вылет ожидается в 09:45, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Обновлено 09.53: В авиакомпании URA.RU заявили, что посадка на рейс уже началась. «Посадка уже идет. Борт отогревали, мороз на улице», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово задержали вылет рейса в Казахстан на пять часов. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз вечером 3 января, но вылетел только утром 4 января.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают вылет рейса в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс U6-272 авиакомпании Ural Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 09:30 10 января, однако сейчас вылет ожидается в 09:45, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Обновлено 09.53: В авиакомпании URA.RU заявили, что посадка на рейс уже началась. «Посадка уже идет. Борт отогревали, мороз на улице», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово задержали вылет рейса в Казахстан на пять часов. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines должен был вылететь из Екатеринбурга в Тараз вечером 3 января, но вылетел только утром 4 января.