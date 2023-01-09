У директора курганского департамента появились новые заместители

В руководстве курганского департамента произошли изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У руководителя департамента гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олега Поршакова появились два новых заместителя. Пока Евгений Малышев и Ирина Капишева работают в статусе и. о. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональным властям. В ведомстве агентству подтвердили информацию о назначениях.

«У исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты Поршакова теперь три зама. Недавно на эти должности назначили Евгения Малышева и Ирину Капишеву», — отметил инсайдер. Он добавил, что Малышев является начальником управления лесного хозяйства. Капишева возглавляет управление контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного мира.

По телефону в приемной департамента корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о назначении чиновников. В открытых данных на сайте департамента также указано, что заместителем директора является Валерий Земляных. Также он является начальником управления защиты населения от ЧС.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать назначение новых заместителей в ведомстве и рассказать, за какие направления они будут отвечать. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Поршаков руководит департаментом в статусе исполняющего обязанности директора ведомства с конца октября прошлого года. До этого он занимал должность первого заместителя директора ведомства.