В ХМАО оштрафовали фирму на миллион рублей из-за сотрудника, пытавшегося откупиться от полиции

В ХМАО суд обязал компанию «Транссервис» заплатить штраф в миллион рублей из-за сотрудника, который предлагал взятку сотруднику полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В феврале 2020 года старший механик ООО „ТрансСервис“ предложил сотруднику ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району незаконное вознаграждение в целях освобождения организации от административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства», — сообщили в ведомстве.
В результате прокурорской проверки в отношении предприятия «ТрансСервис» было возбуждено административное производство по статье незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. За нарушение закона суд обязал компанию выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
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