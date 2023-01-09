09 января 2023

В ХМАО оштрафовали фирму на миллион рублей из-за сотрудника, пытавшегося откупиться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, судья, суд
Механик компании пытался откупиться от наказания за нарушение ПДД Фото:

В ХМАО суд обязал компанию «Транссервис» заплатить штраф в миллион рублей из-за сотрудника, который предлагал взятку сотруднику полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В феврале 2020 года старший механик ООО „ТрансСервис“ предложил сотруднику ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району незаконное вознаграждение в целях освобождения организации от административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

В результате прокурорской проверки в отношении предприятия «ТрансСервис» было возбуждено административное производство по статье незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. За нарушение закона суд обязал компанию выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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В ХМАО суд обязал компанию «Транссервис» заплатить штраф в миллион рублей из-за сотрудника, который предлагал взятку сотруднику полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В феврале 2020 года старший механик ООО „ТрансСервис“ предложил сотруднику ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району незаконное вознаграждение в целях освобождения организации от административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства», — сообщили в ведомстве. В результате прокурорской проверки в отношении предприятия «ТрансСервис» было возбуждено административное производство по статье незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. За нарушение закона суд обязал компанию выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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