Курганский завод поможет построить мосты для газовых месторождений на Ямале. Фото

10 января 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» займется поставкой металлоконструкций для мостов на Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие ЗАО «Курганстальмост» за первые два месяца 2023 года поставит 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов-мостов для газовых месторождений на Ямале. Об этом говорится в официальном аккаунте завода в соцсети «ВКонтакте». «Четыре небольших мостовых перехода на дорогах, ведущих к Бованенковскому нефтегазоконденсатному месторождению, будут построены на Ямале в ближайшее время из металлоконструкций „Курганстальмоста“», — говорится в посте. У данных мостов пока нет названий, они ведут к группам скважин, которые разрабатывает Газпромнефть. На предприятии отмечают, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 40 километрах от побережья Карского моря. Всего за январь и февраль «Курганстальмост» должен отгрузить 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов на этом месторождении. При этом опыт поставок конструкций на Бованенково у завода уже есть — в 2009 году прошло открытие железнодорожного моста через реку Юрибей. «Курганстальмост» поставит 1,6 тысячи тонн для строительства мостовых переходов для газовых скважин на Ямале Фото: ЗАО «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте» Разработками газовых скважин на Ямале занимается Газпромнефть Фото: ЗАО «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте»

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» за первые два месяца 2023 года поставит 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов-мостов для газовых месторождений на Ямале. Об этом говорится в официальном аккаунте завода в соцсети «ВКонтакте». «Четыре небольших мостовых перехода на дорогах, ведущих к Бованенковскому нефтегазоконденсатному месторождению, будут построены на Ямале в ближайшее время из металлоконструкций „Курганстальмоста“», — говорится в посте. У данных мостов пока нет названий, они ведут к группам скважин, которые разрабатывает Газпромнефть. На предприятии отмечают, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 40 километрах от побережья Карского моря. Всего за январь и февраль «Курганстальмост» должен отгрузить 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов на этом месторождении. При этом опыт поставок конструкций на Бованенково у завода уже есть — в 2009 году прошло открытие железнодорожного моста через реку Юрибей.