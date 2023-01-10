Курганский завод поможет построить мосты для газовых месторождений на Ямале. Фото

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, курганстальмост, сборосварочное производство
«Курганстальмост» займется поставкой металлоконструкций для мостов на Ямале Фото:

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» за первые два месяца 2023 года поставит 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов-мостов для газовых месторождений на Ямале. Об этом говорится в официальном аккаунте завода в соцсети «ВКонтакте».

«Четыре небольших мостовых перехода на дорогах, ведущих к Бованенковскому нефтегазоконденсатному месторождению, будут построены на Ямале в ближайшее время из металлоконструкций „Курганстальмоста“», — говорится в посте. У данных мостов пока нет названий, они ведут к группам скважин, которые разрабатывает Газпромнефть.

На предприятии отмечают, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 40 километрах от побережья Карского моря. Всего за январь и февраль «Курганстальмост» должен отгрузить 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов на этом месторождении. При этом опыт поставок конструкций на Бованенково у завода уже есть — в 2009 году прошло открытие железнодорожного моста через реку Юрибей.

«Курганстальмост» поставит 1,6 тысячи тонн для строительства мостовых переходов для газовых скважин на Ямале
Фото:
Разработками газовых скважин на Ямале занимается Газпромнефть
Фото:

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Предприятие ЗАО «Курганстальмост» за первые два месяца 2023 года поставит 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов-мостов для газовых месторождений на Ямале. Об этом говорится в официальном аккаунте завода в соцсети «ВКонтакте». «Четыре небольших мостовых перехода на дорогах, ведущих к Бованенковскому нефтегазоконденсатному месторождению, будут построены на Ямале в ближайшее время из металлоконструкций „Курганстальмоста“», — говорится в посте. У данных мостов пока нет названий, они ведут к группам скважин, которые разрабатывает Газпромнефть. На предприятии отмечают, что Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 40 километрах от побережья Карского моря. Всего за январь и февраль «Курганстальмост» должен отгрузить 1,6 тысячи тонн металлоконструкций для строительства переходов на этом месторождении. При этом опыт поставок конструкций на Бованенково у завода уже есть — в 2009 году прошло открытие железнодорожного моста через реку Юрибей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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