09 января 2023

Сотрудники курганского МЧС в мороз спасли собаку из пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, мчс россии, пожарные
Пожар произошел 9 января (архивное фото) Фото:

В Кургане сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли собаку по кличке Тося. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Для ликвидации пожара, площадью 50 кв. м, огнеборцам понадобилось 40 минут (горели кровля и надворные постройки). Несмотря на погодные условия, сработали четко и слаженно, огонь ликвидировали, любимого питомца живого и невредимого вернули благодарным хозяевам», — рассказали в пресс-службе.

Пожар произошел 9 января, когда температура воздуха на улице была ниже -30 градусов. Причина пожара была связана с эксплуатацией печи.

30 декабря в Кургане пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола.

Пожар потушили за 40 минут
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли собаку по кличке Тося. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Для ликвидации пожара, площадью 50 кв. м, огнеборцам понадобилось 40 минут (горели кровля и надворные постройки). Несмотря на погодные условия, сработали четко и слаженно, огонь ликвидировали, любимого питомца живого и невредимого вернули благодарным хозяевам», — рассказали в пресс-службе. Пожар произошел 9 января, когда температура воздуха на улице была ниже -30 градусов. Причина пожара была связана с эксплуатацией печи. 30 декабря в Кургане пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...