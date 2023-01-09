Сотрудники курганского МЧС в мороз спасли собаку из пожара. Фото, видео

10 января 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Пожар произошел 9 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли собаку по кличке Тося. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Для ликвидации пожара, площадью 50 кв. м, огнеборцам понадобилось 40 минут (горели кровля и надворные постройки). Несмотря на погодные условия, сработали четко и слаженно, огонь ликвидировали, любимого питомца живого и невредимого вернули благодарным хозяевам», — рассказали в пресс-службе. Пожар произошел 9 января, когда температура воздуха на улице была ниже -30 градусов. Причина пожара была связана с эксплуатацией печи. 30 декабря в Кургане пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола. Пожар потушили за 40 минут Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

В Кургане сотрудники МЧС во время тушения пожара спасли собаку по кличке Тося. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Для ликвидации пожара, площадью 50 кв. м, огнеборцам понадобилось 40 минут (горели кровля и надворные постройки). Несмотря на погодные условия, сработали четко и слаженно, огонь ликвидировали, любимого питомца живого и невредимого вернули благодарным хозяевам», — рассказали в пресс-службе. Пожар произошел 9 января, когда температура воздуха на улице была ниже -30 градусов. Причина пожара была связана с эксплуатацией печи. 30 декабря в Кургане пожарные спасли черного кота по кличке Уголь. Причиной возгорания стали угли, которые при топке печи попали на сгораемые конструкции пола.