Крупную плантацию каннабиса обнаружили в Нижнем Тагиле. Фото

10 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле обнаружили 38 кустов наркотических растений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили 38 кустов наркотических растений. Местный житель выращивал коноплю в своей квартире. Кроме всего, у свердловчанина изъяли 18 тысяч «косяков», готовых к употреблению. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Изначально мужчину задержал наряд ППС, заподозрив его в распространении «закладок». При досмотре у задержанного нашли 14 свертков с каннабисом. После силовики пришли с обыском к нему домой. «Сотрудниками полиции из патрульно-постовой службы Нижнего Тагила в одной из квартир на проспекте Мира пресечен крупный нелегальный канал производства и торговли наркотическими веществами растительного происхождения. Всего сыщики изъяли у ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 41-летнего местного жителя 4.5 килограмма криминального товара или 18 тысяч „косяков“ для зависимых потребителей. Сейчас мужчина находится под стражей. В его отношении возбуждены уголовные дела», — сообщил Горелых. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке Ертарский сторож хранил наркотики в учебном заведении. Речь идет о школе №27. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили 38 кустов наркотических растений. Местный житель выращивал коноплю в своей квартире. Кроме всего, у свердловчанина изъяли 18 тысяч «косяков», готовых к употреблению. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Изначально мужчину задержал наряд ППС, заподозрив его в распространении «закладок». При досмотре у задержанного нашли 14 свертков с каннабисом. После силовики пришли с обыском к нему домой. «Сотрудниками полиции из патрульно-постовой службы Нижнего Тагила в одной из квартир на проспекте Мира пресечен крупный нелегальный канал производства и торговли наркотическими веществами растительного происхождения. Всего сыщики изъяли у ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 41-летнего местного жителя 4.5 килограмма криминального товара или 18 тысяч „косяков“ для зависимых потребителей. Сейчас мужчина находится под стражей. В его отношении возбуждены уголовные дела», — сообщил Горелых. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке Ертарский сторож хранил наркотики в учебном заведении. Речь идет о школе №27.