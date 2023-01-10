Бывшей сотруднице отдела курганской полиции заплатят 20 тысяч после отмены приказов УМВД

Бывшая сотрудница курганской полиции добилась отмены приказов УМВД в суде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-помощнику начальника МО МВД «Куртамышский» (Курганская область) Ирине Леоновой заплатят моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей после признания судом незаконными решений о служебной проверке и приказа о дисциплинарном взыскании. Информация опубликована на сайте Куртамышского районного суда.

«Признать незаконным заключение по результатам служебной проверки <…>, отменить приказ УМВД России по Курганской области „О наложении дисциплинарных взысканий“, <…> взыскать с УМВД РФ по Курганской области в пользу Леоновой И. В. моральный вред в размере 20 000 руб.», — говорится в постановлении суда. Также куртамышский отдел полиции должен выплатить ей денежное довольствие в размере 4,4 тысячи рублей.

Проверку в отношении бывшего руководителя группы по работе с личным составом организовали после «систематического совершения дисциплинарных проступков сотрудниками МО МВД России «Куртамышский» (совершение ДТП в нетрезвом виде, оставление места ДТП и др). Женщину обвинили в формальном отношении к работе и невыполнении обязанностей. На Леонову наложили дисциплинарное взыскание в виде перевода на нижестоящую должность и понизили в квалификационном звании.

Женщина перевелась на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ и в суде опротестовала решение бывшего начальства. Суд постановил, что «на основании проведенной служебной проверки и вынесенного заключения ответчиком не доказано совершение истцом дисциплинарного проступка, [заключение проверки и приказы] являются незаконными и подлежат отмене».

Леонова просила возместить ей моральный вред в сумме 100 тысяч рублей, но суд определил размер ущерба в размере 20 тысяч. В настоящее время решение суда обжалуется в вышестоящей инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что в МО МВД «Куртамышский» произошел конфликт между сотрудницами отдела. После того, как женщины подрались на почве ревности к начальнику, была устроена проверка. Также одной из сотрудниц куртамышской полиции удалось скрывать факт произошедшего ДТП с пострадавшим в течение двух лет.