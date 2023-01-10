Шойгу заявил о качественном обновлении Вооруженных сил РФ в 2023 году

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В армии доработают снаряжение и экипировку личного состава Фото:

Вооруженные силы России будут качественно обновлены в новом году. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Главная задача, поставленная перед Минобороны, — принять меры для качественного обновления ВС РФ и повышения боевых возможностей», — сказал Шойгу. В частности, по его словам, предстоит доработать снаряжение и экипировку личного состава. В задачи также входит усовершенствование системы управления и связи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

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Вооруженные силы России будут качественно обновлены в новом году. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. «Главная задача, поставленная перед Минобороны, — принять меры для качественного обновления ВС РФ и повышения боевых возможностей», — сказал Шойгу. В частности, по его словам, предстоит доработать снаряжение и экипировку личного состава. В задачи также входит усовершенствование системы управления и связи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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