Шойгу заявил о качественном обновлении Вооруженных сил РФ в 2023 году

В армии доработают снаряжение и экипировку личного состава
Вооруженные силы России будут качественно обновлены в новом году. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
«Главная задача, поставленная перед Минобороны, — принять меры для качественного обновления ВС РФ и повышения боевых возможностей», — сказал Шойгу. В частности, по его словам, предстоит доработать снаряжение и экипировку личного состава. В задачи также входит усовершенствование системы управления и связи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
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