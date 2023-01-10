Алексей Текслер получил письмо от 15-летней девушки с просьбой подарить книгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично подарил 15-летней школьнице из Озерска в подарок книгу. Об этом глава региона сообщил 10 января в социальных сетях.

«Под Новый год мне пришло сообщение от школьницы из Озерска Елизаветы Налимовой. Девушка написала, что увлекается биологией, и попросила подарить ей нужную книгу по любимому предмету. Пройти мимо такой просьбы я не мог, сегодня встретились, лично передал подарок», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что Елизавета недавно выиграла всероссийский конкурс по агрогенетике — это редкое направление, которое сейчас очень востребовано и актуально. Школьница связывает с этим направлением свое будущее.

«Уверен, что впереди у нее успешное будущее. Будет здорово, если в родной Челябинской области. Рад, что у нас в регионе есть такие талантливые дети», — добавил Текслер.

Кроме науки, есть у Лизы и другие увлечения. Она выиграла много наград в парусном спорте, занималась музыкой.