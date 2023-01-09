09 января 2023

Авиакомпания открыла продажу билетов на дополнительный рейс из ЯНАО в Тюмень

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Виды Салехарда, аэропорт, янао, город салехард, ямал, герб
Дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень будет 15 января Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал».

«Открываем продажу на новый дополнительный рейс 15 января. Тюмень 11:20 — Салехард 13:00. Салехард 14:00 — Тюмень 15:35», — рассказали в telegram-канале. Полет совершит SSJ-100, в котором 93 эконом места.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» взвинтила цену на билеты из Москвы в Салехард. После того как все эконом места были выкуплены, стоимость бизнес-класса достигла 50 тысяч рублей за билет.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал». «Открываем продажу на новый дополнительный рейс 15 января. Тюмень 11:20 — Салехард 13:00. Салехард 14:00 — Тюмень 15:35», — рассказали в telegram-канале. Полет совершит SSJ-100, в котором 93 эконом места. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» взвинтила цену на билеты из Москвы в Салехард. После того как все эконом места были выкуплены, стоимость бизнес-класса достигла 50 тысяч рублей за билет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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