Авиакомпания открыла продажу билетов на дополнительный рейс из ЯНАО в Тюмень

Дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень будет 15 января
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал».
«Открываем продажу на новый дополнительный рейс 15 января. Тюмень 11:20 — Салехард 13:00. Салехард 14:00 — Тюмень 15:35», — рассказали в telegram-канале. Полет совершит SSJ-100, в котором 93 эконом места.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» взвинтила цену на билеты из Москвы в Салехард. После того как все эконом места были выкуплены, стоимость бизнес-класса достигла 50 тысяч рублей за билет.
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