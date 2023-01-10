Курганцам приходится тратить время на дорогу из-за новой реформы

Курганцы из-за незнания приходят не в то учреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за выдачу информации из госфонда данных вместо сотрудников Росреестра стали отвечать представители Роскадастра. Местные жители по незнанию приходят в Росреестр, чтобы запросить эту информацию, но там им говорят, что нужно ехать в филиал Роскадастра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления Росреестра.

«С нового года Росреестр передал часть функций в Роскадастр. Теперь информацию из госфонда данных (старые межевые документы, картографические материалы и другое) нужно получать у них. При этом люди по традиции идут к нам», — рассказали в организации.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Росреестра по Курганской области переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. До этого ведомство находилось в здании, расположенном на улице Бурова-Петрова.