10 января 2023

Курганцам приходится тратить время на дорогу из-за новой реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , прохожий, торговый ряд, кировский рынок, рыночный ряд
Курганцы из-за незнания приходят не в то учреждение Фото:

В Курганской области за выдачу информации из госфонда данных вместо сотрудников Росреестра стали отвечать представители Роскадастра. Местные жители по незнанию приходят в Росреестр, чтобы запросить эту информацию, но там им говорят, что нужно ехать в филиал Роскадастра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления Росреестра.

«С нового года Росреестр передал часть функций в Роскадастр. Теперь информацию из госфонда данных (старые межевые документы, картографические материалы и другое) нужно получать у них. При этом люди по традиции идут к нам», — рассказали в организации.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Росреестра по Курганской области переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. До этого ведомство находилось в здании, расположенном на улице Бурова-Петрова.

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В Курганской области за выдачу информации из госфонда данных вместо сотрудников Росреестра стали отвечать представители Роскадастра. Местные жители по незнанию приходят в Росреестр, чтобы запросить эту информацию, но там им говорят, что нужно ехать в филиал Роскадастра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления Росреестра. «С нового года Росреестр передал часть функций в Роскадастр. Теперь информацию из госфонда данных (старые межевые документы, картографические материалы и другое) нужно получать у них. При этом люди по традиции идут к нам», — рассказали в организации. Ранее стало известно, что сотрудники управления Росреестра по Курганской области переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. До этого ведомство находилось в здании, расположенном на улице Бурова-Петрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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