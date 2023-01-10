Самый молодой мэр из ХМАО отказался от продолжения политической карьеры

10 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Александр Старжинский решил не продолжать политическую карьеру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский решил не продолжать политическую карьеру после окончания срока полномочий. Новые выборы мэра в поселке пройдут в сентябре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Старжинский. «Действительно, я принял такое решение. Мне кажется, когда долго сидишь на одном месте глаз замыливается и начинается застой. Кроме того, сменяемость власти, при правильном преемнике, всегда будет в плюс. Хочется, чтобы проекты, которые уже запущены, были продолжены», — отметил глава Половинки. По словам Александра Старжинского, он еще не определился с тем, чем планирует заниматься дальше. Однако, мэр поселения рассказал, что хотел бы видеть, результаты своей работы и продолжать помогать людям. Ранее URA.RU рассказывало, что глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский вошел в книгу рекордов России, как самый молодой глава сельского поселения. На момент победы в выборах ему было 24 года.

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский решил не продолжать политическую карьеру после окончания срока полномочий. Новые выборы мэра в поселке пройдут в сентябре. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Старжинский. «Действительно, я принял такое решение. Мне кажется, когда долго сидишь на одном месте глаз замыливается и начинается застой. Кроме того, сменяемость власти, при правильном преемнике, всегда будет в плюс. Хочется, чтобы проекты, которые уже запущены, были продолжены», — отметил глава Половинки. По словам Александра Старжинского, он еще не определился с тем, чем планирует заниматься дальше. Однако, мэр поселения рассказал, что хотел бы видеть, результаты своей работы и продолжать помогать людям. Ранее URA.RU рассказывало, что глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский вошел в книгу рекордов России, как самый молодой глава сельского поселения. На момент победы в выборах ему было 24 года.