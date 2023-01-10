В Екатеринбурге скончалась легендарный преподаватель экономики

В Екатеринбурге скончалась кандидат экономических наук, доцент УрФУ Надежда Боголюбова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге скончалась известный преподаватель, кандидат экономических наук, доцент Уральского федерального университета (УрФУ) Надежда Боголюбова. Женщина скончалась накануне вечером. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший коллега, пожелавший остаться анонимом. В пресс-службе УрФУ информацию о кончине педагога подтвердили.

«Надежда Боголюбова была чутким педагогом и отзывчивым человеком. Она старалась к каждому студенту найти подход. За годы преподавательской деятельности Надежда Павловна внесла значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Она была настоящим профессионалом в своем деле», — отметил экс-преподаватель УрФУ.

В пресс-службе УрФУ отметили заслуги Боголюбовой перед вузом. «При ее участии в вузе были открыты первые на Урале лицензированные программы бакалавриата и магистратуры. Наряду с реализацией учебных дисциплин в бакалавриате и магистратуре, Надежда Павловна разработала и читала курсы по методике преподавания микроэкономической теории в ИППК УрГУ, в бизнес-школе УГТУ-УПИ», — сказано в сообщении.

За годы преподавательской деятельности сначала в УрГУ, а затем в УрФУ Надежда Боголюбова внесла значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. «Студентам, коллегам и друзьям Надежда Боголюбова запомнится как честный, порядочный, интеллигентный преподаватель, жизнерадостный, увлеченный, активный и добрый человек», — заявили в вузе. Сейчас решается вопрос о дате и месте прощания.

Надежда Боголюбова (1961—2023) Фото: УрФУ