Пермячка в суде добилась полной компенсации от страховщиков за ДТП с переломами

11 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

После ДТП пермячка получила множество переломов и ушибов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми взыскала с Союза Автостраховщиков через суд более 250 тысяч рублей компенсации после ДТП. Женщину сбил авто, из-за чего та получила множественные переломы, ушибы и гематомы. Об этом сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с Союза Автостраховщиков в пользу ФИО компенсационную выплату в размере 125 250 рублей, неустойку в размере 60 000 рублей, штраф в размере 62 750 рублей, расходы в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик обязан заплатить госпошлину. Пермячка попала в ДТП в котором получила перелом пяти ребер, левой ключицы, крестца, лонной и седалищной костей, вертлужной впадины, ушиб почки, многочисленные гематомы и травматический шок. Лечение обошлось женщине в 400 тысяч рублей, однако страховая компания, куда она обратилась, возместила ей только 310 тысяч рублей. Пермячка осталась недовольно полученной суммой, поэтому обратилась в суд с требованием взыскать оставшуюся сумму, неустойку и компенсацию. Судья требование истца удовлетворил.

Жительница Перми взыскала с Союза Автостраховщиков через суд более 250 тысяч рублей компенсации после ДТП. Женщину сбил авто, из-за чего та получила множественные переломы, ушибы и гематомы. Об этом сообщается на сайте в решении Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с Союза Автостраховщиков в пользу ФИО компенсационную выплату в размере 125 250 рублей, неустойку в размере 60 000 рублей, штраф в размере 62 750 рублей, расходы в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик обязан заплатить госпошлину. Пермячка попала в ДТП в котором получила перелом пяти ребер, левой ключицы, крестца, лонной и седалищной костей, вертлужной впадины, ушиб почки, многочисленные гематомы и травматический шок. Лечение обошлось женщине в 400 тысяч рублей, однако страховая компания, куда она обратилась, возместила ей только 310 тысяч рублей. Пермячка осталась недовольно полученной суммой, поэтому обратилась в суд с требованием взыскать оставшуюся сумму, неустойку и компенсацию. Судья требование истца удовлетворил.