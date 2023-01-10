В Мегионе начали давать тепло в дома, которые остались без отопления в 40-градусный мороз

10 января 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Администрация просит жителей не сливать воду из радиаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе началась подача теплоносителя в систему отопления после коммунального ЧП, из-за которого один микрорайон города остался без тепла в 40-градусный мороз. Информацию о начале подачи тепла URA.RU сообщили в городской администрации. «Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций просит горожан не спускать воду из системы отопления в своих квартирах. В настоящее время ведутся работы по подаче теплоносителя в жилые дома и объекты социального назначения», — сообщили в администрации. При этом в администрации отметили, что коммунальная авария не как не сказалась на работе школ и детских садов. Они продолжают работать в штатном режиме. «В микрорайоне один детский сад „Умка“ и там подача отопления не прекращалась. После работы родители пришли и забрали детей. Что касается школ, то там на момент ЧП никого не было. Из-за низкой температуры занятия были отменены. Сейчас запустим отопление и все», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. Порыв произошел на теплоносителе, где пересекаются улицы Нефтяников и Кузьмина.

В Мегионе началась подача теплоносителя в систему отопления после коммунального ЧП, из-за которого один микрорайон города остался без тепла в 40-градусный мороз. Информацию о начале подачи тепла URA.RU сообщили в городской администрации. «Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций просит горожан не спускать воду из системы отопления в своих квартирах. В настоящее время ведутся работы по подаче теплоносителя в жилые дома и объекты социального назначения», — сообщили в администрации. При этом в администрации отметили, что коммунальная авария не как не сказалась на работе школ и детских садов. Они продолжают работать в штатном режиме. «В микрорайоне один детский сад „Умка“ и там подача отопления не прекращалась. После работы родители пришли и забрали детей. Что касается школ, то там на момент ЧП никого не было. Из-за низкой температуры занятия были отменены. Сейчас запустим отопление и все», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. Порыв произошел на теплоносителе, где пересекаются улицы Нефтяников и Кузьмина.