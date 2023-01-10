Студенты курганских техникумов пожаловались, что их заставляют устраиваться на работу на заводы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты «Курганского техникума сервиса и технологий» (КТСиТ) и «Курганского промышленного техникума» (КПТ) жалуются, что им угрожают отчислением из-за их работы не по специальности. Скриншот соответствующего обращения опубликован в telegram-канале «Курганистан».

«Все, кто работает сейчас не на заводе, увольняется и устраивается на завод. Это обязательно. Кто не хочет — отчисляем либо забирайте документы. С понедельника вы обучаетесь на станки ЧПУ 4 дня в неделю», — говорится в скриншоте одного из студенческих чатов. По данным «Курганистана», студентов 3-4 курсов КТСиТ и КПТ заставляют уволиться с имеющейся работы, если она не соответствует образовательной специальности. При этом учащиеся обязаны устраиваться работать на заводы.

В областном департаменте образования «Курганистану» ответили, что в выпускных группах учеба и практика проходят непосредственно на предприятиях. Места для практики предлагаются студентам исходя из потребностей региона в конкретных специальностях, студенты по желанию могут трудоустроиться на вакантные места на заводах. Что касается отчисления, то это может произойти только в случаях, прописанных законом.