В Самаре задерживают рейс в Сургут

В аэропорту Курумоч (Самара) на пять часов задерживают вылет самолета в Сургут (ХМАО). Информация опубликована на онлайн-табло аэропортов.
Рейс UT-478 авиакомпании Utair должен был вылететь из Самары 10 января в 21:00 (по местному времени). Сейчас вылет ожидается в 2:30 11 января, следует из данных табло.
Автоинформатор аэропорта Курумоч не предоставил данных о причинах задержки. В справочной в Сургуте сообщили, что вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижневартовска 7 января задержали вылет двух самолетов самолетов. Задержка коснулась бортов до Минеральных Вод и Нового Уренгоя.
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