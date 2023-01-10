10 января 2023

В Самаре задерживают рейс в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В Самаре на пять часов задерживают вылет самолета в Сургут Фото:

В аэропорту Курумоч (Самара) на пять часов задерживают вылет самолета в Сургут (ХМАО). Информация опубликована на онлайн-табло аэропортов.

Рейс UT-478 авиакомпании Utair должен был вылететь из Самары 10 января в 21:00 (по местному времени). Сейчас вылет ожидается в 2:30 11 января, следует из данных табло.

Автоинформатор аэропорта Курумоч не предоставил данных о причинах задержки. В справочной в Сургуте сообщили, что вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижневартовска 7 января задержали вылет двух самолетов самолетов. Задержка коснулась бортов до Минеральных Вод и Нового Уренгоя.

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В аэропорту Курумоч (Самара) на пять часов задерживают вылет самолета в Сургут (ХМАО). Информация опубликована на онлайн-табло аэропортов. Рейс UT-478 авиакомпании Utair должен был вылететь из Самары 10 января в 21:00 (по местному времени). Сейчас вылет ожидается в 2:30 11 января, следует из данных табло. Автоинформатор аэропорта Курумоч не предоставил данных о причинах задержки. В справочной в Сургуте сообщили, что вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижневартовска 7 января задержали вылет двух самолетов самолетов. Задержка коснулась бортов до Минеральных Вод и Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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