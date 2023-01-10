Челябинцу из группы «Ариэль» сделали операцию на сердце

Борису Каплуну провели шунтирование сердца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске музыканту и барабанщику группы ВИА «Ариэль» Борису Каплуну провели сложную операцию на сердце. Об этом в социальных сетях рассказал основатель ВИА Валерий Ярушин.

«В Челябинске барабанщику группы „Ариэль“ Борису Каплуну была проведена сложная операция по шунтированию. Как сообщили врачи, удачно», — сообщил Ярушин на своей странице во «ВКонтакте».

Ярушин отметил, что состояние Каплуна стабильное. И пожелал коллеги поскорее выздороветь.

Группа «Ариэль» считается одним из брендов Южного Урала. В 1970 годы «Ариэль» для советских меломанов был как The Beatles для Великобритании. Самому Каплуну 15 января исполнится 72 года. Несмотря на почтенный возраст, он является художественным руководителем челябинской Детской школы вокального искусства.