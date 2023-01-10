Власти выбрали авиакомпании для льготных рейсов из Кургана

Субсидии на выполнение авиаперевозок получили две компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области выделят субсидии на рейсы авиакомпаний Utair и «Икар». Их самолеты летают в Сочи, Санкт-Петербург и Сургут. Информация о распределении субсидий размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Предоставить Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТейр» субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении в текущем финансовом году воздушных перевозок пассажиров воздушными суднами в салонах экономического класса по маршрутам Курган — Сургут — Курган», — указано в приказе, размещенном на сайте департамента. Там же опубликован аналогичный приказ, связанный с выдачей субсидий компании «Икар» для рейсов в Сочи и Санкт-Петербург.

Для рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга субсидии будут распространяться на периоды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря. За это время перевозчик обязан выполнить 60 парных рейсов до Санкт-Петербурга и 30 до Сочи. Также субсидии выделяют для 104 парных рейсов до Сургута, которые выполнят в течение года.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что из Кургана в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) летало мало пассажиров, из-за чего рейсы на этом направлении были приостановлены. Он добавил, что при этом власти прорабатывают возможность ввести дополнительные рейсы в другие города.