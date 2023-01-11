Полиция нашла свердловчанку, которая пропала с двумя детьми

Полиция нашла свердловчанку в гостях у ее подруги Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция нашла женщину из Тавды, которая пропала 10 января, выйдя из машины с двумя детьми. Ее нашли у подруги, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Пропавшую нашли живой и здоровой в своем городе. Она была в квартире у своей знакомой, муж которой до этого сообщил сыщикам недостоверные данные – что якобы не знает, где пропавшая может находиться. Ее подруга на вопрос сыщиков, почему она отключила телефон, ответила: “Чтобы никто не беспокоил”. В настоящее время полицейские опрашивают мужчину и саму женщину. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщил полковник Горелых.

Информация о пропаже свердловчанки появилась 11 января, женщина была одета в синее платье, черный пуховик, взяла с собой большую клетчатую сумку. Силовики, которых бросили на поиски, быстро нашли свердловчанку. «Ни сама женщина, ни ее дети участниками никакой криминальной истории не стали», – заключил Горелых.