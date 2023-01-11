«Новые люди» предложили замену западному механизму борьбы с коррупцией

11 января 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В России по инициативе депутатов партии «Новые люди» создается специальная Комиссия по противодействию коррупции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Партия «Новые люди» предложила создать в России национальную комиссию по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции. Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму лидер Новых людей Алексей Нечаев и заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева. Инициатива Новых людей стала ответом на предложение президента РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в связи с принудительным исключением России из ГРЕКО по решению Совета Европы. «Мы не обязаны отчитываться перед Европой о том, как боремся с коррупцией. Но это не значит, что Россия открывает двери для взяточничества. Нам нужна своя независимая комиссия в этой сфере, которая будет это делать более эффективно», — цитирует лидера партии Алексея Нечаева пресс-служба «Новых людей». Комиссия будет состоять из представителей президента РФ, правительства, политических фракций страны в Госдуме. Авторы законопроекта также предложили включить туда омбудсменов по правам человека и защите прав бизнесменов, представителей НКО. Инициатива предполагает, что комиссия будет отслеживать текущие проблемы и анализировать их, а также готовить новые законы, если в действующих есть лазейки для коррупции. Организация будет ежегодно докладывать о реализации национальной политики по противодействию коррупции и следить за работой по Национальному плану борьбы с ней, а также принимать отчеты от министров и властей регионов РФ, вносить в Госдуму законопроекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» предложила создать в России национальную комиссию по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции. Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму лидер Новых людей Алексей Нечаев и заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева. Инициатива Новых людей стала ответом на предложение президента РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в связи с принудительным исключением России из ГРЕКО по решению Совета Европы. «Мы не обязаны отчитываться перед Европой о том, как боремся с коррупцией. Но это не значит, что Россия открывает двери для взяточничества. Нам нужна своя независимая комиссия в этой сфере, которая будет это делать более эффективно», — цитирует лидера партии Алексея Нечаева пресс-служба «Новых людей». Комиссия будет состоять из представителей президента РФ, правительства, политических фракций страны в Госдуме. Авторы законопроекта также предложили включить туда омбудсменов по правам человека и защите прав бизнесменов, представителей НКО. Инициатива предполагает, что комиссия будет отслеживать текущие проблемы и анализировать их, а также готовить новые законы, если в действующих есть лазейки для коррупции. Организация будет ежегодно докладывать о реализации национальной политики по противодействию коррупции и следить за работой по Национальному плану борьбы с ней, а также принимать отчеты от министров и властей регионов РФ, вносить в Госдуму законопроекты.