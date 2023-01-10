Курганские комнаты стоят в два раза дешевле, чем в среднем по России

В Кургане стоимость комнат за год выросла на 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комнаты в Кургане стоят 575 тыс. рублей, что почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Данная информация размещена на портале «Мир квартир».

«Среднероссийский рост цен на комнаты составил +13% за год. Средняя комната сейчас стоит 1 100 510 рублей. Курган, ср. цена комнаты, руб.: 574884. Прирост за год: 16,8%», — указано на сайте.

Представители портала отметили, что в России объявления о продаже комнат составляют всего 3% от общего объема сообщений о недвижимости. Больше всего комнат предлагают в Санкт-Петербурге, а самые дорогие продают в Москве, где их средняя цена превышает 4 млн рублей. Самая дешевая средняя цена квартир в Нижнем Тагиле — 464,5 рублей. Аналитики портала считают, что роста спроса на комнаты не будет, так как покупатели предпочитают брать полноценные квартиры.

Ранее стало известно, что комнаты в городе Магнитогорске Челябинской области стоят дороже, чем в областном центре этого региона. В Челябинске квартира в среднем стоит 620 тыс. рублей, а в Магнитогорске почти 640 тыс. рублей.