Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы.
«Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг.
Гало — явление, которое появляется из-за взаимодействия света и кристаллов льда в атмосфере
Фото: читатель URA.RU
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Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили лунное гало. Такое природное явление курганцы увидели на январском небе.