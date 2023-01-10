10 января 2023

Курганцы столкнулись с необычным оптическим явлением в городе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза в Екатеринбурге, погода, облака, небо, тучи, кучевые облака
На небе Кургана жители заметили природное явление в виде круга вокруг солнца (архивное фото) Фото:

Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы.

«Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили лунное гало. Такое природное явление курганцы увидели на январском небе.

Курганцы заметили необычное явление в небе
Фото:
Гало — явление, которое появляется из-за взаимодействия света и кристаллов льда в атмосфере
Фото:

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Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили лунное гало. Такое природное явление курганцы увидели на январском небе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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