Курганцы столкнулись с необычным оптическим явлением в городе. Фото, видео

11 января 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

На небе Кургана жители заметили природное явление в виде круга вокруг солнца (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили лунное гало. Такое природное явление курганцы увидели на январском небе. Курганцы заметили необычное явление в небе Фото: читатель URA.RU Гало — явление, которое появляется из-за взаимодействия света и кристаллов льда в атмосфере Фото: читатель URA.RU

Жители Курганской области заметили в небе гало — оптическое явление, которое появляется из-за попадания света на летающие в воздухе кристаллы льда. Данную информацию корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Наблюдала такой эффект. Сейчас оно стало немного шире», — рассказала агентству жительница Кургана. По информации из открытых источников, гало — это природное явление, которое характеризуется появлением дополнительного свечения вокруг источника света в разное время суток (солнца или луны). Как правило, гало имеет форму окружности. Также встречается явление в виде дуг. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили лунное гало. Такое природное явление курганцы увидели на январском небе.