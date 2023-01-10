10 января 2023

Пермские турфирмы открыли продажи летних сплавов и походов

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, палатки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе, плато кваркуш, собака спасатель
Любителям летних походов пора готовить рюкзаки Фото:

Пермские компании, занимающиеся внутренним туризмом, открыли продажи на лето. Они предлагают уже в январе бронировать участие в горных походах и сплавах по рекам Урала. Так, фирма «Солана» приглашает в июле и августе в двухнедельный тур по крупнейшему национальному парку России «Югыд Ва».

«Это то самое место, где собралась вся красота природы: горы, пещеры, равнины, скалы, леса, луга, водопады. По горной части реки Косью ты будешь сплавляться четыре дня. Ты поднимешься на две значимые вершины Уральских гор: Народная и Манарага. Возможно, к тебе в гости наведаются северные олени», — обещают организаторы тура в соцсети «ВКонтакте». Путешествие обойдется туристу в 25 тысяч рублей.

За 24 500 рублей компания «Другой маршрут» предлагает в июне и августе отправиться в недельные пешие походы в нацпарке «Таганай». Туристам предстоит подняться на несколько вершин, окунуться в озеро Тургояк и познакомиться работой самой высокогорной метеостанции на Урале «Таганай-гора».

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Пермские компании, занимающиеся внутренним туризмом, открыли продажи на лето. Они предлагают уже в январе бронировать участие в горных походах и сплавах по рекам Урала. Так, фирма «Солана» приглашает в июле и августе в двухнедельный тур по крупнейшему национальному парку России «Югыд Ва». «Это то самое место, где собралась вся красота природы: горы, пещеры, равнины, скалы, леса, луга, водопады. По горной части реки Косью ты будешь сплавляться четыре дня. Ты поднимешься на две значимые вершины Уральских гор: Народная и Манарага. Возможно, к тебе в гости наведаются северные олени», — обещают организаторы тура в соцсети «ВКонтакте». Путешествие обойдется туристу в 25 тысяч рублей. За 24 500 рублей компания «Другой маршрут» предлагает в июне и августе отправиться в недельные пешие походы в нацпарке «Таганай». Туристам предстоит подняться на несколько вершин, окунуться в озеро Тургояк и познакомиться работой самой высокогорной метеостанции на Урале «Таганай-гора».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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