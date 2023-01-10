ГУ МЧС России признала Альменевский округ наиболее безопасным по итогам 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление МЧС России по Курганской области признало Альменевский округ лучшим по показателям безопасности по итогам 2022 года. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте».

«По итогам конкурса „Лучший орган местного самоуправления Курганской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения“ региональное ГУ МЧС наградило Альменевский округ дипломом I степени», — указано в сообщении. За 2022 год в округе зафиксировано снижение числа пожаров: лесных — 6 (в 2021 году было 20), степных — 16 (было 48), техногенных —10 (было 19). Залогом успеха альменевские чиновники считают осеннюю опашку населенных пунктов и выкашивание растительности в пожароопасный период.

Также в 2022 году в Альменево прошли 35 учений и тренировок в различных учреждениях и организациях. Чиновников, рабочих и учащихся различных учреждений учили, как себя вести при пожаре или угрозе террористического акта.

Ранее URA.RU писало, что за новогодние праздники с 31 декабря по 9 января в Курганской области погибли 9 человек. Смертельные случаи произошли в Шумихинском, Далматовском и Притобольном округах.