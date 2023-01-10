Пермяки нашли ошибку в названии улицы на адресном указателе. Фото

Жители Перми поделились в соцсетях фотографией с ошибкой на адресном указателе

11 января 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

В управляющей компании не заметили опечатку на табличке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на доме 39 «А» по улице Звонарева, названной в честь революционера и рабочего Мотовилихинского завода, появилась адресная табличка с ошибкой в названии. Публикация с фотографией указателя появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ошибки нынче в моде, или настолько плевать? ЗвонАрева», — говорится в публикации сообщества. На фотографии изображена стена дома с табличкой, где вместо буквы «а» стоит буква «о», из улицы Звонарева получилась улица Звонорева. Пост собрал много шутливых комментариев. Подписчики пытались выяснить, на какое слово опирался изготовитель таблички: «звонок» или «звонарь». Появились и негодующие комментарии, ссылающиеся на халатность заказчиков и на недостатки системы образования. «Сидят там безграмотные и некомпетентные люди, только знают сколько денег можно с этого заработать», — возмутился Владимир Александрович. Подписчица Татьяна Кущ высказалась по поводу безответственности заказчика и производителя: «Тут контора — закажешь ей нашлепать на железке название улицы, она тебе за деньги сделает. Возможно, и сам заказчик так написал, а контора не проверила». В управляющей компании, обслуживающей этот дом, корреспонденту URA.RU сообщили, что адресный указатель был установлен недавно, а ошибку в написании не заметили. Информацию проверят и в ближайшее время опечатку исправят. В администрации Мотовилихинского района URA.RU сообщили, что проработают вопрос по замене таблички. Недавно обновленная табличка с адресом по ул. Звонарева, 39а Фото: группа «Подслушано Пермь» «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми на доме 39 «А» по улице Звонарева, названной в честь революционера и рабочего Мотовилихинского завода, появилась адресная табличка с ошибкой в названии. Публикация с фотографией указателя появилась в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ошибки нынче в моде, или настолько плевать? ЗвонАрева», — говорится в публикации сообщества. На фотографии изображена стена дома с табличкой, где вместо буквы «а» стоит буква «о», из улицы Звонарева получилась улица Звонорева. Пост собрал много шутливых комментариев. Подписчики пытались выяснить, на какое слово опирался изготовитель таблички: «звонок» или «звонарь». Появились и негодующие комментарии, ссылающиеся на халатность заказчиков и на недостатки системы образования. «Сидят там безграмотные и некомпетентные люди, только знают сколько денег можно с этого заработать», — возмутился Владимир Александрович. Подписчица Татьяна Кущ высказалась по поводу безответственности заказчика и производителя: «Тут контора — закажешь ей нашлепать на железке название улицы, она тебе за деньги сделает. Возможно, и сам заказчик так написал, а контора не проверила». В управляющей компании, обслуживающей этот дом, корреспонденту URA.RU сообщили, что адресный указатель был установлен недавно, а ошибку в написании не заметили. Информацию проверят и в ближайшее время опечатку исправят. В администрации Мотовилихинского района URA.RU сообщили, что проработают вопрос по замене таблички.