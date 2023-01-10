10 января 2023

Мэр Перми сообщил, когда в городе уберут новогодние украшения

Новогодние украшения на улицах Перми останутся до середины февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее украшение города. Пермь, огни перми, новогодние украшения перми, тихий компрос зимой
Новогодние украшения будут радовать пермяков до середины февраля Фото:

Праздничные украшения и иллюминацию на улицах Перми, смонтированные к Новому году, не планируется убирать до середины февраля. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале.

«Праздники прошли, но новогодние украшения пока убирать не будем. Они будут радовать пермяков и гостей города до середины февраля», — сообщил Демкин. К сообщению он прикрепил фотографии с видами Перми, украшенной новогодней иллюминацией и скульптурами.

30 декабря на пермской эспланаде открылся ледовый парк «Виват-Пермь». URA.RU публиковало фоторепортаж и видео с открытия парка.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Праздничные украшения и иллюминацию на улицах Перми, смонтированные к Новому году, не планируется убирать до середины февраля. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Праздники прошли, но новогодние украшения пока убирать не будем. Они будут радовать пермяков и гостей города до середины февраля», — сообщил Демкин. К сообщению он прикрепил фотографии с видами Перми, украшенной новогодней иллюминацией и скульптурами. 30 декабря на пермской эспланаде открылся ледовый парк «Виват-Пермь». URA.RU публиковало фоторепортаж и видео с открытия парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...