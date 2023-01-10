Мэр Перми сообщил, когда в городе уберут новогодние украшения

Новогодние украшения на улицах Перми останутся до середины февраля

11 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Новогодние украшения будут радовать пермяков до середины февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Праздничные украшения и иллюминацию на улицах Перми, смонтированные к Новому году, не планируется убирать до середины февраля. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Праздники прошли, но новогодние украшения пока убирать не будем. Они будут радовать пермяков и гостей города до середины февраля», — сообщил Демкин. К сообщению он прикрепил фотографии с видами Перми, украшенной новогодней иллюминацией и скульптурами. 30 декабря на пермской эспланаде открылся ледовый парк «Виват-Пермь». URA.RU публиковало фоторепортаж и видео с открытия парка.

Праздничные украшения и иллюминацию на улицах Перми, смонтированные к Новому году, не планируется убирать до середины февраля. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Праздники прошли, но новогодние украшения пока убирать не будем. Они будут радовать пермяков и гостей города до середины февраля», — сообщил Демкин. К сообщению он прикрепил фотографии с видами Перми, украшенной новогодней иллюминацией и скульптурами. 30 декабря на пермской эспланаде открылся ледовый парк «Виват-Пермь». URA.RU публиковало фоторепортаж и видео с открытия парка.