В екатеринбургском Кольцово задержали три рейса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылеты рейсов в Хабаровск, Сургут и Ташкент. Информация об этом появилась на сайте аэропорта.

Рейс U6-173 авиакомпании Ural Airlines в Хабаровск задержали с 19:05 до 19:30. Прямой рейс UT-112 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задержали с 21:05 до 22:30. Вылет HY-9662 самолета авиакомпании UZBEKISTAN airways задерживают с 22:30 до 23:00, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержек рейсов на данный момент неизвестны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали два рейса, вылетающих в Екатеринбург. Самолеты авиакомпании «Победа» прилетели с опозданием больше чем на час.

Рейс из Екатеринбурга в Хабаровск задержали с 19:05 до 19:30 Скрин: онлайн-табло Кольцово

Задержан рейс из Екатеринбурга в Сургут с 21:05 до 22:30 Скрин: онлайн-табло Кольцово