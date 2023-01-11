В Екатеринбурге задержали рейсы в Хабаровск, Сургут и Ташкент. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
В екатеринбургском Кольцово задержали три рейса Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылеты рейсов в Хабаровск, Сургут и Ташкент. Информация об этом появилась на сайте аэропорта.

Рейс U6-173 авиакомпании Ural Airlines в Хабаровск задержали с 19:05 до 19:30. Прямой рейс UT-112 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задержали с 21:05 до 22:30. Вылет HY-9662 самолета авиакомпании UZBEKISTAN airways задерживают с 22:30 до 23:00, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержек рейсов на данный момент неизвестны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали два рейса, вылетающих в Екатеринбург. Самолеты авиакомпании «Победа» прилетели с опозданием больше чем на час.

Рейс из Екатеринбурга в Хабаровск задержали с 19:05 до 19:30
Задержан рейс из Екатеринбурга в Сургут с 21:05 до 22:30
В Кольцово задержали рейс Екатеринбург-Ташкент с 22:30 до 23:00

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживают вылеты рейсов в Хабаровск, Сургут и Ташкент. Информация об этом появилась на сайте аэропорта. Рейс U6-173 авиакомпании Ural Airlines в Хабаровск задержали с 19:05 до 19:30. Прямой рейс UT-112 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задержали с 21:05 до 22:30. Вылет HY-9662 самолета авиакомпании UZBEKISTAN airways задерживают с 22:30 до 23:00, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержек рейсов на данный момент неизвестны. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали два рейса, вылетающих в Екатеринбург. Самолеты авиакомпании «Победа» прилетели с опозданием больше чем на час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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