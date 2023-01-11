В центре Екатеринбурга обнаружили труп на остановке. Фото

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Ситуация около дома на улице Советская после выстрелов днем 13 февраля. Среднеуральск, полиция, следственная группа, дознаватели
Возле трупа работают похоронная служба и сотрудники полиции Фото:

В Екатеринбурге на остановке трамвая «Автовокзал» обнаружили труп. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте».

«Остановка трамвая „Автовокзал“ в сторону Ботаники, лежит труп. Рядом стоят похоронная служба и полиция», — цитирует сообщество слова очевидца.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В центре Екатеринбурга обнаружили труп
Фото:

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В Екатеринбурге на остановке трамвая «Автовокзал» обнаружили труп. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». «Остановка трамвая „Автовокзал“ в сторону Ботаники, лежит труп. Рядом стоят похоронная служба и полиция», — цитирует сообщество слова очевидца. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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