Возле трупа работают похоронная служба и сотрудники полиции
В Екатеринбурге на остановке трамвая «Автовокзал» обнаружили труп. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте».
«Остановка трамвая „Автовокзал“ в сторону Ботаники, лежит труп. Рядом стоят похоронная служба и полиция», — цитирует сообщество слова очевидца.
URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
В центре Екатеринбурга обнаружили труп
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