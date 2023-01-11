11 января 2023
10 января 2023

В Тюмени планируют начать продавать «Москвич»

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, автобан, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Сам производитель машин также заявил о желании расширяться в России Фото:

Автохолдинг «Базис Моторс» ведет переговоры о возможности представления автозавода «Москвич» в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Переговоры по всем новым брендам, в том числе и по „Москвичу“, находятся в активной стадии. Мы обязательно опубликуем новости, как только подпишем новые контракты», — рассказали РБК Тюмень в автохолдинге.

Стоимость автомобиля озвучили в декабре прошлого года. Купить городской кроссовер можно будет не меньше чем за 1,97 миллиона рублей. Приобрести его можно будет в пяти разных цветах.

Ранее URA.RU сообщало, что производитель нового кроссовера «Москвич-3» собирается расширить сетку продаж на крупные города России. На данный момент в компании выбрали партнеров только в Москве.

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Автохолдинг «Базис Моторс» ведет переговоры о возможности представления автозавода «Москвич» в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Переговоры по всем новым брендам, в том числе и по „Москвичу“, находятся в активной стадии. Мы обязательно опубликуем новости, как только подпишем новые контракты», — рассказали РБК Тюмень в автохолдинге. Стоимость автомобиля озвучили в декабре прошлого года. Купить городской кроссовер можно будет не меньше чем за 1,97 миллиона рублей. Приобрести его можно будет в пяти разных цветах. Ранее URA.RU сообщало, что производитель нового кроссовера «Москвич-3» собирается расширить сетку продаж на крупные города России. На данный момент в компании выбрали партнеров только в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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