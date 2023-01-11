В Тюмени планируют начать продавать «Москвич»

Автохолдинг «Базис Моторс» ведет переговоры о возможности представления автозавода «Москвич» в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Переговоры по всем новым брендам, в том числе и по „Москвичу“, находятся в активной стадии. Мы обязательно опубликуем новости, как только подпишем новые контракты», — рассказали РБК Тюмень в автохолдинге.
Стоимость автомобиля озвучили в декабре прошлого года. Купить городской кроссовер можно будет не меньше чем за 1,97 миллиона рублей. Приобрести его можно будет в пяти разных цветах.
Ранее URA.RU сообщало, что производитель нового кроссовера «Москвич-3» собирается расширить сетку продаж на крупные города России. На данный момент в компании выбрали партнеров только в Москве.
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