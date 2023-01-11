Пьяная жительница ЯНАО ворвалась в чужую квартиру и ранила жильцов ножом

Женщина ранила жильцов и скрылась с места преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тазовского (ЯНАО) в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в чужую квартиру и начала угрожать жильцам ножом. Как сообщили в окружном управлении СКР, обвиняемая ранила девушку и мужчину, после чего скрылась с места происшествия.

«По данным следствия, 10 декабря 2022 года в поселке Тазовский 23-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 7 часов утра пришла к квартире местной жительницы, к которой испытывала личные неприязненные отношения. Войдя внутрь против воли хозяйки жилища, обвиняемая нанесла потерпевшей удары руками, а затем вооружилась кухонным ножом, стала размахивать им и выкрикивать угрозы убийством. Находившиеся в квартире родственники потерпевшей попытались пресечь действия нападавшей, но женщина, продолжая размахивать ножом, нанесла мужчине и девушке порезы в области груди и рук. После чего обвиняемая бросила нож и покинула квартиру», — говорится в сообщении.

На данный момент следователям удалось установить все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направили в суд. Женщина обвиняется по двум статьям.

Ранее сообщалось, что вахтовик из Свердловской области напал на своего коллегу, который проживает в ЯНАО. Пьяный обвиняемый напал на мужчину с ножом.