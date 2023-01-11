Многодетную мать из Пермского края осудили за удар полицейского

В Александровске (Пермский край) мать четырех детей была осуждена за применение насилия к полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили авто с пьяным водителем, где на пассажирском сиденье сидела пермячка. Женщина начала вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников патрульной службы, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Пассажирка стала препятствовать совершению необходимых мер воздействия в отношении нарушителя. Девушка вела себя агрессивно, замахивалась руками на госавтоинспекторов и выкрикивала оскорбления в их адрес, а также толкнула в грудь одного из полицейских», — говорится на сайте. Остановленный автомобиль был без номеров.
В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела: за оскорбление представителей власти и за применение насилия в их отношении. Суд учел, что у местной жительницы четыре несовершеннолетних ребенка, и приговорил виновную к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы.
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