11 января 2023

Многодетную мать из Пермского края осудили за удар полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячку осудили на 1 год и 10 месяцев ограничения свободы Фото:

В Александровске (Пермский край) мать четырех детей была осуждена за применение насилия к полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили авто с пьяным водителем, где на пассажирском сиденье сидела пермячка. Женщина начала вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников патрульной службы, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Пассажирка стала препятствовать совершению необходимых мер воздействия в отношении нарушителя. Девушка вела себя агрессивно, замахивалась руками на госавтоинспекторов и выкрикивала оскорбления в их адрес, а также толкнула в грудь одного из полицейских», — говорится на сайте. Остановленный автомобиль был без номеров.

В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела: за оскорбление представителей власти и за применение насилия в их отношении. Суд учел, что у местной жительницы четыре несовершеннолетних ребенка, и приговорил виновную к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы.

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В Александровске (Пермский край) мать четырех детей была осуждена за применение насилия к полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили авто с пьяным водителем, где на пассажирском сиденье сидела пермячка. Женщина начала вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников патрульной службы, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Пассажирка стала препятствовать совершению необходимых мер воздействия в отношении нарушителя. Девушка вела себя агрессивно, замахивалась руками на госавтоинспекторов и выкрикивала оскорбления в их адрес, а также толкнула в грудь одного из полицейских», — говорится на сайте. Остановленный автомобиль был без номеров. В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела: за оскорбление представителей власти и за применение насилия в их отношении. Суд учел, что у местной жительницы четыре несовершеннолетних ребенка, и приговорил виновную к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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