После жалобы на «Прямой линии» челябинский губернатор подарил автомобиль Кыштыму. Фото

12 января 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Водитель рассказал губернатору о печальном состоянии автопарка в центре соцзащиты населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам «Прямой линии» помог приобрести новый автомобиль Lada VESTA для центра соцобслуживания населения Кыштыма. Об этом URA.RU сообщили 12 января в пресс-службе регионального минсоца. «По итогам Прямой линии для комплексного центра социального обслуживания населения Кыштыма приобрели новый автомобиль. С просьбой обновить автопарк к губернатору Алексею Текслеру обратился водитель учреждения Сергей Ваганов», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что кыштымец Ваганов работает в социальной сфере с 2011 года. Дозвонившись до губернатора, мужчина рассказал о плохом состоянии автопарка в центре соцзащиты и попросил главу региона посодействовать в приобретении нового автомобиля. Новая Lada VESTA будет работать в центре соцобслуживания населения Кыштыма Фото: пресс-служба министерства социального развития региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам «Прямой линии» помог приобрести новый автомобиль Lada VESTA для центра соцобслуживания населения Кыштыма. Об этом URA.RU сообщили 12 января в пресс-службе регионального минсоца. «По итогам Прямой линии для комплексного центра социального обслуживания населения Кыштыма приобрели новый автомобиль. С просьбой обновить автопарк к губернатору Алексею Текслеру обратился водитель учреждения Сергей Ваганов», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что кыштымец Ваганов работает в социальной сфере с 2011 года. Дозвонившись до губернатора, мужчина рассказал о плохом состоянии автопарка в центре соцзащиты и попросил главу региона посодействовать в приобретении нового автомобиля.