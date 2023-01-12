Полпред Якушев и ректор ТюмГУ обсудили планы по развитию главного вуза региона

12 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Якушев не только контролирует деятельность ТюмГУ, но и помогает в его развитии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с ректором ТюмГУ Иваном Романчуком, на совещании обсудили программу развития университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства. «Полномочный представитель президента России Владимир Якушев провел рабочую встречу с ректором Тюменского государственного университета Иваном Романчуком. Речь шла о программе развития университета, участии вуза в проектах по интеграции образования, науки и промышленности, а также создании в Тюмени университетского кластера мирового уровня», — рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. На встрече были озвучены цели, которые в ТюмГУ намерены достичь в ближайшие семь лет, в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». В частности, усилия вуза будут сосредоточены на таких направлениях, как «Биобезопасный мир», «Экосистемы будущего», «Природовдохновленный инжиниринг», «Устойчивое развитие макрорегиона» и «Мультипарадигмальное образование». Как отметили в пресс-службе полпредства, Владимир Якушев, являясь членом Наблюдательного совета университета, не только следит за деятельностью вуза, но и оказывает ему помощь. В частности, участвует в решение сложных вопросов и оказывает поддержку в достижении заявленных целей развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с ректором ТюмГУ Иваном Романчуком, на совещании обсудили программу развития университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства. «Полномочный представитель президента России Владимир Якушев провел рабочую встречу с ректором Тюменского государственного университета Иваном Романчуком. Речь шла о программе развития университета, участии вуза в проектах по интеграции образования, науки и промышленности, а также создании в Тюмени университетского кластера мирового уровня», — рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства. На встрече были озвучены цели, которые в ТюмГУ намерены достичь в ближайшие семь лет, в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». В частности, усилия вуза будут сосредоточены на таких направлениях, как «Биобезопасный мир», «Экосистемы будущего», «Природовдохновленный инжиниринг», «Устойчивое развитие макрорегиона» и «Мультипарадигмальное образование». Как отметили в пресс-службе полпредства, Владимир Якушев, являясь членом Наблюдательного совета университета, не только следит за деятельностью вуза, но и оказывает ему помощь. В частности, участвует в решение сложных вопросов и оказывает поддержку в достижении заявленных целей развития.