11 января 2023

В ХМАО продают элитный особняк, который приносит почти полмиллиона в месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Площадь дома более 650 квадратных метров Фото:

В Ханты-Мансийске выставили на продажу трехэтажный элитный особняк за 58 миллионов рублей. Владелец обещает, что недвижимость сможет приносить 400 тысяч рублей в месяц пассивного дохода. Информацию опубликовали на сайте «Авито».

«Продается жилой дом плюс бизнес, с пассивным доходом около 400 000 рублей в месяц. Второй этаж в доме предусмотрен для проживания большой семьи, имеется много квартир под сдачу, все оборудованы необходимой техникой и мебелью», — сказано в публикации.

Дом имеет блочно-кирпичный конструктив. При этом в нем проведены все центральные коммуникации (газ, вода, канализация). Площадь здания более 650 квадратных метров, а участок — более 500 соток. Сам дом расположен в западной части города вблизи объездной дороги.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.

В доме более 10 комнат
Фото:

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В Ханты-Мансийске выставили на продажу трехэтажный элитный особняк за 58 миллионов рублей. Владелец обещает, что недвижимость сможет приносить 400 тысяч рублей в месяц пассивного дохода. Информацию опубликовали на сайте «Авито». «Продается жилой дом плюс бизнес, с пассивным доходом около 400 000 рублей в месяц. Второй этаж в доме предусмотрен для проживания большой семьи, имеется много квартир под сдачу, все оборудованы необходимой техникой и мебелью», — сказано в публикации. Дом имеет блочно-кирпичный конструктив. При этом в нем проведены все центральные коммуникации (газ, вода, канализация). Площадь здания более 650 квадратных метров, а участок — более 500 соток. Сам дом расположен в западной части города вблизи объездной дороги. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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