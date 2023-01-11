В Ханты-Мансийске выставили на продажу трехэтажный элитный особняк за 58 миллионов рублей. Владелец обещает, что недвижимость сможет приносить 400 тысяч рублей в месяц пассивного дохода. Информацию опубликовали на сайте «Авито».
«Продается жилой дом плюс бизнес, с пассивным доходом около 400 000 рублей в месяц. Второй этаж в доме предусмотрен для проживания большой семьи, имеется много квартир под сдачу, все оборудованы необходимой техникой и мебелью», — сказано в публикации.
Дом имеет блочно-кирпичный конструктив. При этом в нем проведены все центральные коммуникации (газ, вода, канализация). Площадь здания более 650 квадратных метров, а участок — более 500 соток. Сам дом расположен в западной части города вблизи объездной дороги.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.
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