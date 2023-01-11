11 января 2023

Тюменская трасса стала опасна для водителей. Фото

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО наблюдается нулевая видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Неопытным и пожилым водителям рекомендуют не садиться за руль Фото:

Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге.

Фото обстановки на 210 км трассы Тюмень — ХМАО
Фото:

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Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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