Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге.
Фото обстановки на 210 км трассы Тюмень — ХМАО
Фото: УГИБДД по Тюменской области
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Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге.