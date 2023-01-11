Тюменская трасса стала опасна для водителей. Фото

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО наблюдается нулевая видимость

12 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Неопытным и пожилым водителям рекомендуют не садиться за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге. Фото обстановки на 210 км трассы Тюмень — ХМАО Фото: УГИБДД по Тюменской области

Участок федеральной трассы из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе стал опасен для водителей из-за снега и ветра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Обращаем внимание участников дорожного движения на сложные погодные условия на федеральных автодорогах региона. Из-за сильного ветра возможны поземка, снежные переметы. Плохая видимость на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь периодами идет снег, видимость временами очень плохая», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водителям рекомендовали минимизировать поездки по федеральной трассе до улучшения погоды, особенно пожилым и тем, кто за рулем недавно. В случае, если отложить путешествие не получается, стоит выбирать скорость исходя из обстановки, учитывая видимость на дороге.