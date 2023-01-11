11 января 2023

В Березниках попрощались с военнослужащим, погибшим на СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, гвоздики, прощание, похороны, сво
Прощание прошло 12 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Березниках (Пермский край) прошло прощание с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация города в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в Березниках простились с Нехорошевым Максимом Валерьевичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Максим погиб, защищая мирное население Донбасса и независимость России», — говорится в группе.

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация на Украине и Донбассе проходит с 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса.

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В Березниках (Пермский край) прошло прощание с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация города в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Березниках простились с Нехорошевым Максимом Валерьевичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Максим погиб, защищая мирное население Донбасса и независимость России», — говорится в группе. Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация на Украине и Донбассе проходит с 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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