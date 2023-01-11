В Березниках попрощались с военнослужащим, погибшим на СВО

12 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Прощание прошло 12 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Березниках (Пермский край) прошло прощание с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация города в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Березниках простились с Нехорошевым Максимом Валерьевичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Максим погиб, защищая мирное население Донбасса и независимость России», — говорится в группе. Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация на Украине и Донбассе проходит с 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса.

В Березниках (Пермский край) прошло прощание с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация города в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Березниках простились с Нехорошевым Максимом Валерьевичем, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Максим погиб, защищая мирное население Донбасса и независимость России», — говорится в группе. Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперация на Украине и Донбассе проходит с 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса.