Песков: Россия готова сотрудничать с Британией по вопросу пропавших в Донбассе боевиков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Все зависит от обращения британской стороны, отметил Дмитрий Песков Фото:

Россия готова сотрудничать с Великобританией по вопросу пропавших на Донбассе британских боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это зависит от обращения британской стороны к России. Смотря что может быть ими сформулировано. Если будет подан официальный запрос, Россия рассмотрит просьбу», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков подчеркнул, что Россия не обладает информацией о пропавших боевиках.

Об исчезновении британцев официально заявляла Национальная полиция Украины 7 января. Они сообщали о пропаже двух человек.

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Россия готова сотрудничать с Великобританией по вопросу пропавших на Донбассе британских боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это зависит от обращения британской стороны к России. Смотря что может быть ими сформулировано. Если будет подан официальный запрос, Россия рассмотрит просьбу», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков подчеркнул, что Россия не обладает информацией о пропавших боевиках. Об исчезновении британцев официально заявляла Национальная полиция Украины 7 января. Они сообщали о пропаже двух человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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