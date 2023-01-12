Песков: Россия готова сотрудничать с Британией по вопросу пропавших в Донбассе боевиков

Все зависит от обращения британской стороны, отметил Дмитрий Песков
Россия готова сотрудничать с Великобританией по вопросу пропавших на Донбассе британских боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это зависит от обращения британской стороны к России. Смотря что может быть ими сформулировано. Если будет подан официальный запрос, Россия рассмотрит просьбу», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков подчеркнул, что Россия не обладает информацией о пропавших боевиках.
Об исчезновении британцев официально заявляла Национальная полиция Украины 7 января. Они сообщали о пропаже двух человек.
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