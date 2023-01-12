Екатеринбуржцам предложили посчитать уток ради науки

В Екатеринбурге проведут учет уток в рамках акции «Серая шейка»

12 января 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ученые просят горожан присоединиться к акции, так как не могут справиться с большими объемами работы самостоятельно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге горожанам предлагаю поучаствовать во всероссийской акции «Серая шейка», которая поможет провести учет уток. Мероприятие пройдет 14 и 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на координатора акции Александру Хлопотову. «Уток принято считать в середине зимы, поскольку те особи, что могли улететь, уже сделали это, а оставшиеся — уже не мигрируют. Проводить учет, конечно, прежде всего должны орнитологи, однако ученые не в силах за один день обойти все водоемы города, поэтому мы призываем горожан помочь», — заявила Хлопотова. Также она уточнил, что ученые попросят участников собрать информацию о текущей погоде, количестве уток (в идеальном варианте — число самок и самцов) и месте нахождения птиц. «Чтобы было удобнее, рекомендую предварительно сфотографировать птиц — так сосчитать их и перепроверить результат будет проще. Если в незамерзающем водоеме вы не обнаружили уток, об этом тоже необходимо сообщить нам», — рассказала специалист. Также проинформировать орнитологов нужно в том случае, если утки окажутся необычной окраски.

В Екатеринбурге горожанам предлагаю поучаствовать во всероссийской акции «Серая шейка», которая поможет провести учет уток. Мероприятие пройдет 14 и 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на координатора акции Александру Хлопотову. «Уток принято считать в середине зимы, поскольку те особи, что могли улететь, уже сделали это, а оставшиеся — уже не мигрируют. Проводить учет, конечно, прежде всего должны орнитологи, однако ученые не в силах за один день обойти все водоемы города, поэтому мы призываем горожан помочь», — заявила Хлопотова. Также она уточнил, что ученые попросят участников собрать информацию о текущей погоде, количестве уток (в идеальном варианте — число самок и самцов) и месте нахождения птиц. «Чтобы было удобнее, рекомендую предварительно сфотографировать птиц — так сосчитать их и перепроверить результат будет проще. Если в незамерзающем водоеме вы не обнаружили уток, об этом тоже необходимо сообщить нам», — рассказала специалист. Также проинформировать орнитологов нужно в том случае, если утки окажутся необычной окраски.